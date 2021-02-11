Партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента Володимира Зеленського припинити подальше відведення військ і скасувати штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації на Донбасі.

Про це у відеозверненні заявив народний депутат, Герой України, командувач Десантно-штурмових військ (2015−2019), командир 95-ї бригади генерал-лейтенант Михайло Забродський.

“Європейська Солідарність” вимагає від влади вжити негайних заходів зі зміцнення обороноздатності: переглянути скандальні розпорядження Міністерства оборони про штрафи в тому числі — за вогонь у відповідь на російські провокації; припинити навіть обговорення подальшого відведення військ у бік, протилежний кордону з Росією”, — говорить Забродський.

За словами бойового генерала, невідкладним питанням національної безпеки також є створення ТСК із розслідування спецоперації по затриманню російських військових злочинців із ПВК Вагнера, оскільки суспільство чекає на відповідь: яким чином цей план було видано Росії.

Забродський нагадав, що за останній тиждень відбулося різке загострення ситуації в зоні ООС, у чому відверто зізнаються і в оточенні Зеленського.

“Про фейковість так званого перемир’я неодноразово попереджала опозиція. Тепер це вимушена визнати й влада. Минулого тижня в ефірі каналу “1+1″ міністр внутрішніх справ заявив, що ніякого мирного процесу вже немає”, — каже Забродський.

“Регулярно гинуть українські воїни. Наприкінці січня у Донецьку відбулося збіговисько під гаслом “Русский Донбасс”. Вони говорили про захоплення усієї Донеччини та Луганщини, знову марили Новоросією і навіть погрожували “звільнити” всю Україну. Як бачимо, Москва використовує відносне перемир’я, лише щоби краще підготуватися до наступних атак”, — переконаний генерал.

Забродський нагадав, що 2021 рік — перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили.

“Необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Бо міцний мир можливий лише тоді, коли у тебе є потужні й оснащені Збройні Сили”, – каже він.

Генерал також зауважив, що влада зобов’язана почати здійснювати реальні, а не на словах, кроки для реалізації закріпленого в Конституції курсу на набуття повноправного членства в НАТО та ЄС.

Крім того, він закликав ухвалити зміни до бюджету, в яких передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, яке залишається незмінним вже третій рік; негайно опрацювати державне оборонне замовлення на 2021 рік і “не допустити, як минулого року, злочинних зволікань із його виконанням”.