Політсила "Європейська Солідарність" вирвалася на перше місце у рейтингу партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5 – 7 лютого 2021 року.

Так, якби вибори до Верховної Ради відбувалися уже в лютому, то за “Європейську Солідарність” готові проголосувати 18,1% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором).

На другому місці в рейтингу знаходиться партія “Опозиційна платформа – За життя”, за яку готові віддати голоси 16,8% респондентів (серед тих, хто визначився).

На третій позиції – пропрезидентська партія “Слуга народу”: за неї готові проголосувати 15,5% опитаних (серед тих, хто визначився).

Партія “Батьківщина” наразі має 13,2% підтримки, “Сила і честь” – 6,3%, Радикальна партія – 5,2%.

Нижче прохідного бар’єру зараз знаходяться партії “Голос” (3,7% серед тих, хто визначився) та “Українська стратегія Гройсмана” (3,2%).

Порівняно з 22 січнем рейтинг “Євросолідарності” виріс на 2,8% (серед тих, хто визначився).

Рівень підтримки ОПЗЖ впав на 3,9%, а “Слуги народу” – зріс на 4,3% (серед тих, хто визначився).

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.