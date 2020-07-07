Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією СОЦІС у період з 24 по 30 червня 2020 року.

Зокрема, “Слуга народу” через рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,8 % підтримки. Торік у липні її підтримували 34,4 % респондентів, зараз за партію готові проголосувати 17,6 %.

Натомість “Європейська Солідарність” за рік наростила підтримку на 6,9 %. Так, у липні 2019 року партію підтримували 7,2 %, зараз же за неї готові проголосувати 14,1 % респондентів.

Також рейтинг наростила партія “Опозиційна платформа – За життя”: у липні 2019 року її підтримка становила – 8,8 %, зараз – 12,3 %. А “Батьківщина“ та “Голос“ втратили свою підтримку: з 6,9 % до 4,9 % та з 5,2 % до 2,2 % відповідно.

Крім того, якби парламентські вибори в Україні проводилися найближчої неділі, “Слугу народу” підтримали б 26,6 % респондентів (серед тих, хто має намір голосувати й визначився з вибором), а ”Європейську Солідарність” – 21,3 %. За партію “Опозиційна платформа – За життя” готові віддати голоси 18,6 %. За “Батьківщину” проголосували б 7,3 %, за партію “Сила і честь” – 5,0 %. Інші партії не пройшли б до Парламенту.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитано 2000 респондентів.