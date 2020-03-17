Про це повідомила пресслужба політсили.

Зазначається, що депутати підтримують низку превентивних заходів влади щодо протидії епідемії короновірусу, й голосували за відповідні законопроєкти на позачерговій сесії Верховної Ради. Водночас, вони наголошують, що такі заходи мають бути обдуманими, системними та супроводжуватися чіткими поясненням цих дій.

“На жаль, ми так і не отримали від влади обґрунтування необхідності закриття метро і усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок. Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії”, – пояснили нардепи.

За їх словами, в європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезинфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема, й лікарі), дотримується дистанція між громадянами.

“Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян в маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби”, – заявили в “ЄС”.

У зв’язку з цим народні депутати звернулися до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезинфікуючі заходи, інший регламент, який в ці дні застосовують в інших європейських столицях.

“Партія ще раз заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи”, – резюмували народні обранці.