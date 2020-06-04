Партія "Європейська солідарність" звернулася до Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро через тиск президента Володимира Зеленського на голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгеру, якому він телефонував під час зустрічі з підприємцями Хмельницької області.

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що телефонна розмова Зеленського з керівником “Укрексімбанку” – це порушення антикорупційного законодавства.

“Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління “Укрексімбанку” під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи. Сьогодні депутати “Європейської солідарності” зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства”, – йдеться в повідомленні.

У зверненні наголошується, що розмова з вимогою здійснити відстрочення виплати і реструктуризацію кредиту є використанням службового становища і втручанням президента у діяльність державного банку.

“Такі дії президента порушують статтю 22 “Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища” закону України “Про запобігання корупції» та статтю 364 “Зловживання владою або службовим становищем” Кримінального кодексу України. Адже мав місце вплив вищої посадової особи держави на керівника державного банку, що порушує статтю 5 “Економічна незалежність банків” ЗУ “Про банки та банківську діяльність”, – йдеться у зверненні.