Після того, як в Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA) підтвердили, що немає доказів провокування вакцинацією AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові, ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.

Про це повідомляють #Букви.

Очільник Болгарського агентства з лікарських засобів Богдан Кирилов заявив, що Болгарія відновить вакцинацію препаратом AstraZeneca з п’ятниці.

Він додав, що розслідування щодо причин смерті болгарської жінки через кілька годин після того, як їй зробили щеплення AstraZeneca, не встановило прямий зв’язок зі щепленням.

“У нас є всі підстави скасувати призупинення та з завтрашнього дня знову почати вводити вакцину”, – сказав Кирилов.

У балканській країні є близько 100 000 доз ін’єкцій AstraZeneca. На даний момент в країні з населенням в 7 мільйонів осіб вакциновано 350 700 осіб, що є найнижчим показником в Європейському союзі.

Німеччина також з п’ятниці відновить введення вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Міністр охорони здоров’я Йенс Спан зазначив, що припинення вакцинації була правильним кроком, з огляду на важливість прозорості щодо безпеки ліків, які розповсюджуються державою.

Він також додав, що інформаційний бюлетень, який постачається з вакциною, буде оновлено з більш детальною інформацією про ризик, який вона представляє при певних обставинах.

Ірландія планує оголосити в п’ятницю про своє рішення про відновлення впровадження вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Також вакцинацію населення проти COVID-19 препаратом AstraZeneca відновлює Франція, Латвія, Литва і Словенія.

Крім того, Іспанія також приєднається до списку країн, що відновили вакцинацію. Застосовувати препарат AstraZeneca там планують з наступної середи

“Рішення було прийнято одноголосно, оскільки переваги переважували ризики, відповідно до висновків Європейського агентства з лікарських засобів”, – зазначила міністр охорони здоров’я Кароліна Даріас.

При цьому, Норвегія заявила, що почекає, перш ніж відновити використання вакцини AstraZeneca. Норвезький інститут суспільної охорони здоров’я заявив, що “взяв до відома” висновок EMA, але вважає “передчасним” робити остаточний висновок, і планує випустити власне керівництво в кінці наступного тижня.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить власне вірусу SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними та минають за кілька днів. Йдеться про:

головний біль;

втомлюваність;

біль у місці ін’єкції;

нудоту;

біль у м’язах;

озноб;

лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Чому країни відмовлялися від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.

Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.