Китайські лікарі радять західним колегам не повторювати їхніх помилок у боротьбі з коронавірусом й приділяти велику увагу засобам захисту медичного персоналу, а також тестам для виявлення інфекції.

Про це пишеться у статті “Європейські лікарі повторюють помилки Уханя, вважають китайські медики”, опублікованій на сайті американської медіа-компанії Bloomberg. #Букви публікують повний переклад.

У зв’язку із тим, що коронавірус в Європі підхопило вже більше людей, як це було в Китаї, лікарі з Уханя – міста в центрі Китаю, де вперше був зафіксований патоген – занепокоєні, що європейські лікарі повторюють їхні помилки.

Передусім на поганому рівні залишається захист власне медичних працівників та санітарного персоналу. В Ухані була відсутність знань щодо вірусу та нестача захисних засобів щодо лікарів на ранніх стадіях епідемії в січні. Це призвело до того, що тисячі співробітників медичної сфери були інфіковані та щонайменше 46 померли.

“Наші європейські колеги щоденно заражаються вірусом в результаті своєї лікарської практики й у таких пропорціях, як це було в Ухані на ранніх фазах епідемії”, – сказав Ву Донг, професор гастроентерології в Пекінському коледжі медичної спілки в інтерв’ю журналістам в понеділок.

“Ми повинні захистити наш лікарський персонал”, – додає Ванг.

Що кажуть про коронавірус уханські лікарі, які мали з ним справу

У західних країнах, де зараз розповсюджується вірус, працює велика кількість лікарів. Від Італії до США спостерігається нестача засобів захисту, наприклад, санітарних масок у шпиталях, в той час як кількість інфікованих пацієнтів стрімко зростає. Надзвичайно високий рівень ризику зараження, радять в Китаї, має й оцінюватися належним чином, також слід передбачити усі незвичні шляхи зараження – навіть через очі.

В Ухані зробили висновки, що лікарі інфікувалися наступним чином: вірус потрапляв в організм через горло, вуха, ніс та очі. Ду Бін, директор інтенсивної терапії шпиталю Пекінського медичного коледжу наголошує, що контакт лікарів із пацієнтами може бути причиною поширення.

“Я вважаю, ці лікарі (заражені – ред.) інтенсивно контактували з пацієнтами. Це, звісно, найперша причина зараження. Важливо інформувати лікарів щодо їхнього персонального рівня захисту”, – сказав він.

У всьому світі зараз налічується 170 тисяч випадків захворювання коронавірусом, з яких – 7 тисяч смертей. В той час як поширення вірусу сповільнилося в Китаї – лише 21 новий випадок був зафіксований у вівторок – пандемія зростає в Європі та США, ізолюючи цілі країни, як, наприклад це сталося з Італією, де кількість смертей від коронавірусу вдвічі вища, ніж у Китаї.

Проте, в Китаї, де зараз населення обережно повертається до звичного життя, смерть досвідчених лікарів внаслідок коронавірусу стала своєрідною розрядкою для народного гніву через помилки влади у подоланні кризи. Смерть відомого 34-річного лікаря Лі Вінлянга, який одним з перших повідомив про поширення коронавірусу в грудні й опинився під певними санкціями через це з боку місцевої влади, спричинило хвилю народного обурення Комуністичною партією Китаю.

Пріоритет тестування

На відміну від попередньої пандемії вірусу SARS у 2003 році, коронавірус проявляється лише через половину відомих відтоді симптомів, помітних на перших фазах захворювання. Це означає, що вірус може передаватися від людини до людини й невстановленим чином, а також, що тести на дослідження нуклеїнових кислот допомагають встановити генетичний стан вірусу й це є надзвичайно важливо, переконані китайські лікарі.

“Тест, тест, тест”, – каже Ду.

“Окрім тестування, я навіть не уявляю, як можна ідентифікувати випадки, щодо яких є підозри, що то коронавірус і як організувати карантин та обмежити контакти”, – підкреслює він.

Спеціальні коронавірусні тести викривають успіхи й невдачі урядів

Тестування у контексті коронавірусної епідемії стало своєрідним барометром компетентності урядів та систем охорони здоров’я по всьому світу. Американський уряд стикнувся із суспільним обуренням, яке досить швидко шириться в суспільстві через недостатній рівень виготовлення тестових систем.

В той час, як уряди Індії та Індонезії потрапили під шквал критики через відсутність підходу до застосування тестів взагалі, Південна Корея зареєструвала величезні цифри щодо випадків коронавірусу саме через широке застосування тестів та щоденну перевірку десятків тисяч осіб. І Південна Корея, згідно з зареєстрованими випадками, є другою країною в Азії за кількістю захворювань після Китаю.

Підлітки та діти

В той час як в зоні ризику, передусім, залишається населення старше 60 років, діти також можуть підчепити коронавірус, що може призвести до фатальних наслідків. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я під час брифінгу в понеділок.

У підлітків вірогідність інфікуватися вища у 2,7 раза, як зазначається у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine в понеділок. Більшість інфікованих дітей мають контакти з людьми, які раніше перехворіли, або наразі лікують коронавірус, і, зазвичай це їхні батьки чи родичі.

Ду розповів, що більшість інфікованих дітей (у Китаї – ред.) мали симптоми середньої тяжкості й усі вижили. В науковому журналі American Medical Association, втім інше дослідження, що описує дев’ять випадків, коли неповнолітні потребували інтенсивного лікування внаслідок важких ускладнень.

Традиційна китайська медицина

В той час як ще офіційно ліки не були узгоджені аби рекомендувати їх застосування при лікуванні вірусу, в Китаї велика увага приділялася традиційній китайській медицині (TКМ). Лікування травами використовувалося в 87% випадків по всій країні, як повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua 17 лютого.

“ТКМ працює досить добре у пацієнтів з легкими проявами захворювання й у тих, хто відновлюється з критичної хвороби”, – сказав Дю.

Але, за його словами, важко оцінити ефективність такого лікування з західної медичної точки зору. ТКМ сприймається як “ненаукова”, оскільки вона має іншу філософію ніж та, що вважається прийнятною для західної медицини.

Китайський підхід

Китайські лікарі стверджують, що спалах коронавірусу в Китаї закінчився, але країні все ще потрібно бути пильними.

“Навіть в Ухані ми повинні залишатися пильними, ми повинні готуватися до майбутнього, до можливих подібних випадків мутації вірусів”, – сказав Ду.

Зараз Китай надає допомогу іншим постраждалим країнам. За останній тиждень китайські літаки з медичними працівниками та майже 30 тоннами лікарських засобів приземлилися в Італії.

“У кожної країни є свій підхід до подолання епідемії COVID-19. Ми не кажемо, що є прикладом Китай, і вам слід наслідувати нас, ми поважаємо всі ваші дії” — сказав Ву, — але всі ми повинні підходити до цього серйозно, здійснювати необхідні дії, змінювати свою поведінку та бути відповідальними”.