Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хоєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”, – написав очільник Кабміну.
Крім того, Європейський інвестбанк надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.
“Співпраця з ЄІБ дасть змогу збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році”, – пише прем’єр.
- Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.
- Днями у МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- 11 лютого головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Право на владу заявив, що першою в Україну може бути доставлена вакцина проти коронавірусу розробки AstraZeneca.