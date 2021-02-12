Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин проти коронавірусу COVID-19 для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хоєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”, – написав очільник Кабміну.

Крім того, Європейський інвестбанк надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.

“Співпраця з ЄІБ дасть змогу збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році”, – пише прем’єр.