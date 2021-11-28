У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин.

Про це йдеться у заяві Європейського центру.

Варіант коронавірусу SARS-CoV-2, що належить до лінії Pango B.1.1.529, з великою кількістю мутацій S-гену в порівнянні з початковим вірусом, було виявлено на початку листопада 2021 року.

26 листопада ВООЗ назвала новий штам Omicron і заявила, що він “викликає занепокоєння”.

Штам характеризується 30 мутаціями, трьома невеликими делеціями (втратою частини ДНК) і однією невеликою вставкою в шипованому білку, з яких 15 знаходяться у домені рецептора.

Цей варіант коронавірусу був вперше виявлений у зразках, зібраних 11 листопада у Ботсвані та 14 листопада у Південній Африці. Станом на 26 листопада цей штам також було виявлено у Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі.

“Варіант Omicron є найбільш дивергентним варіантом, який було виявлено під час пандемії, що викликає побоювання щодо його підвищеної трансмісивності та значного зниження ефективності вакцини”, – йдеться у документі європейського регулятора.

Оцінка ризику

Існує значна невизначеність, пов’язана із трансмісивністю штаму вірусу, ефективністю вакцини, ризиком повторного зараження. З огляду на це Європейський регулятор оцінює ймовірність подальшої інтродукції та поширення серед населення в ЄС як високу.

У ситуації, коли варіант Delta поширюється на території ЄС, поширення штаму Omicron може бути дуже високим.

Загальний рівень ризику для ЄС, пов’язаний з варіантом SARS-CoV-2 Omicron, оцінюється від високого до дуже високого.

“Ґрунтуючись на мутаційному профілі Omicron, ймовірно часткове вислизання вірусу від імунної відповіді. У зв’язку з цим важливим є попереджувальний підхід”, – йдеться в заяві.

Країнам ЄС рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей.