Протягом останніх днів Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (OIE) сповістила про декілька осередків спалаху важкого штаму пташиного грипу в Європі та Азії. Це свідчить про те, що вірус знову швидко поширюється.

Про це британська агенція Reuters.

Спалах високопатогенного пташиного грипу, який відомий як пташиний грип, змушує птахівництво бути у стані готовності, адже попередні спалахи призвели до винищення десятків мільйонів птахів.

Крім цього, спалахи часто призводять до торговельних обмежень. Увагу епідеміологів привертає й те, що вірус може передаватися людям.

Отже, у Китаї повідомили про 21 випадок інфікування людей штамом H5N6 цього року, що більше, ніж було зафіксовано у всьому 2020 році, тоді як у 2020 році таких випадків було лише п’ять. Примітно, що ця кількість значно менша, ніж сотні інфікованих штамом H7N9 у 2017 році. Однак інфекція досить серйозна, оскільки чимало пацієнтів перебувають у критичному стані й принаймні шестеро вже померли.

Також Південна Корея повідомила про спалах хвороби на фермі в Чхунчхон-Пукто, де налічується близько 770 тисяч голів свійської птиці. Усіх тварин забили. Японія поінформувала про свій спалах пташиного грипу на птахофабриці на північному сході країни. Там було виявлено штам H5N8.

У Європі Норвегія повідомила про спалах пташиного грипу H5N1 в районі Рогаланда на птахофабриці, де налічується 7 тисяч птахів.

Бельгійський уряд поставив країну під підвищений ризик пташиного грипу, наказавши тримати домашню птицю в приміщенні після того, як у дикого гусака поблизу Антверпена було виявлено високопатогенний варіант пташиного грипу.

Це сталося після аналогічного кроку в сусідній Франції на початку цього місяця та в Нідерландах у жовтні.

На початку місяця у Великій Британії запровадили режим попередження пташиного грипу, а власників птахоферм закликали звертатися до ветеринарів для перевірки птахів за будь-яких ознак захворювання.

Зауважимо, що пташиний грип не може передаватися через вживання в їжу продуктів птиці. А спалахи зазвичай відбуваються восени, поширюються за допомогою мігруючих диких птахів.