Про це йдеться у дописі німецької політикині та президентки Єврокомісії в Twitter.
Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз підтримує шлях діалогу з Росією, проте не збирається ділити Європу на сфери впливу. Вона також наголосила на солідарності з Україною.
Політикиня попередила: якщо ситуація стане гострішою, проти агресора запровадять санкції.
“Попереду дуже важкі часи. Ми готові продовжувати перемовини з Москвою, але ділити Європу на сфери впливу не будемо. Ми також підтверджуємо, що солідарні з Україною. І у випадку погіршення ситуації, ми готові ввести масштабні санкції, які будуть погоджені з нашими союзниками”, – повідомила політикиня.
- Нагадаємо, що Європейський союз ще на пів року подовжив економічні санкції проти Росії.
- Раніше Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Європа буде діяти рішуче у випадку агресії Росії проти України.
- Також заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що Адміністрація Джо Байдена підготувала 18 сценаріїв дій на випадок ескалації агресії Російської Федерації.