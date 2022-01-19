Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, як діятиме Європа у разі масштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у дописі німецької політикині та президентки Єврокомісії в Twitter.

Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз підтримує шлях діалогу з Росією, проте не збирається ділити Європу на сфери впливу. Вона також наголосила на солідарності з Україною.

Політикиня попередила: якщо ситуація стане гострішою, проти агресора запровадять санкції.

“Попереду дуже важкі часи. Ми готові продовжувати перемовини з Москвою, але ділити Європу на сфери впливу не будемо. Ми також підтверджуємо, що солідарні з Україною. І у випадку погіршення ситуації, ми готові ввести масштабні санкції, які будуть погоджені з нашими союзниками”, – повідомила політикиня.