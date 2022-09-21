Оголошення про часткову мобілізацію в РФ та проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих РФ територіях України — це чіткий сигнал усьому міжнародному співтовариству про те, що Путін зацікавлений лише у продовженні своєї руйнівної війни. Таке заявив на брифінгу в Брюсселі 21 вересня офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Пітер Стано.

Про це повідомляє DW.

Заява Путіна не залишиться для нього без наслідків, пообіцяв Стано. Лідери країн ЄС вже провели координаційну зустріч, де обговорили відповідь Євросоюзу на продовження агресивної війни проти України.

“Сюди входять усі аспекти агресії: скоєні злочини, “референдуми”, виявлення масових поховань, зокрема в Ізюмі, та, звичайно ж, оголошення про часткову мобілізацію в РФ”, – уточнив представник ЄС. Він відмовився передчасно обговорювати деталі, зіславшись на конфіденційність цих дискусій.

Чергові погрози Путіна застосувати ядерну зброю Стано назвав ознакою розпачу та спекуляцією. Російський лідер використовує ядерний елемент як частину свого арсеналу терору. Це чітко демонструє будь-кому в міжнародній спільноті, хто ще сумнівався у його намірах, на що він готовий, щоб продовжити це незаконне, нічим не виправдане вторгнення та агресію проти українського народу, зазначив представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Він констатував, що застосування ядерної зброї “зачепить всю територію України, європейський простір, азійський простір і матиме непередбачені наслідки для всього світу”.

“Це дуже небезпечна ядерна авантюра, і міжнародна спільнота має об’єднатися в наданні необхідного тиску на Путіна, щоб той припинив таку безрозсудну поведінку”, – резюмував Стано, додавши, що світові лідери у Нью-Йорку зараз обговорюють подальші дії.

Зі свого боку, офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що Євросоюз “ніколи не визнає так звані “референдуми”, організовані на територіях, які були окуповані незаконно та жорстоко”.

Раніше того ж дня президент РФ Володимир Путін звернувся до громадян своєї країни і оголосив про часткову мобілізацію. Він послався на рішення самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”, а також окупаційної влади Харківської та Запорізької областей про проведення “референдумів” про приєднання до РФ і заявив, що Москва зробить усе, щоб забезпечити безпечні умови для “референдумів”.