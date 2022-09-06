Нестабільне газопостачання блакитного палива до Європи трубопроводом "Північний потік" може призвести до дефіциту газу в європейських сховищах. Це - неминучий крок до того, щоб почати заходи зі скорочення споживання енергії.

Про це повідомляє Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа докладала зусиль, щоб частково замінити газопостачання з Росії обсягом 140 млрд кубометрів.

Однак це мало допомогло знизити попит на газ серед європейців, навіть попри те, що російський “Газпром” самостійно скорочував експорт блакитного палива до Європи. А те, що уряди європейських країн надавали своїм громадянам субсидії на споживання газу, ймовірно, лише працювало у протилежному напрямку.

За оцінками РБК, закриття “Північного потоку” може призвести до дефіциту газу у ЄС до 20% цього року. Аналітики Amundi вважають, що повне припинення газопостачання з РФ може призвести до хаотичного нормування чи навіть скорочення ВВП регіону на 2% у наступному році.

Та, попри все, в Європи є можливість пом’якшити цей газовий удар. Європейська комісія вважає, що ЄС, який накопичив резерви аварійного газу – може знизити споживання блакитного палива на 15% чи 45 млрд кубометрів, застосовуючи засоби енергозбереження.

Зниження температури термостатів лише на 1 градус Цельсія у громадських приміщеннях та будинках допоможе ЄС зекономити 10 млрд кубометрів газу на рік чи 7% від російського імпорту. Окрім цього, це також допоможе знизити суми за енергію у платіжках європейців.

Скоротити попит на газ доведеться й компаніям. Єврокомісія вважає, що можна заощадити до 15 млрд кубометрів газу, якщо перейти на інші джерела енергії, або використовувати блакитне паливо більш ефективно.

Однак уряди можуть заохочувати до збільшення економії, пропонуючи фінансову компенсацію фірмам, які добровільно скоротять використання газу. Це заощадить ще 20 млрд кубометрів.

Історія свідчить, що заходи економії можуть бути впроваджені швидко у разі потрясінь.

Японія, чиї енергетичні потужності постраждали внаслідок аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році, скоротила споживання електроенергії на 12% для промисловості та на 10% для домогосподарств завдяки поєднанню мобілізації суспільства та примусових заходів.

Однак деякі країни ЄС будуть боротися за заощадження енергії більше, ніж інші.

Це може стосуватися Італії, яка використовує газ для виробництва понад 40% електроенергії, тоді як у Німеччині та Франції цей показник становить 26% та 16% відповідно.

Також частка енергії у виробничих витратах в Італії становить 9%, що також більше, аніж у її промислових конкурентів у ЄС.

Рим скоротив споживання газу лише на 2% у першому півріччі, тоді як Берлін – на 15%.

ДОВІДКА: Трубопровід “Північний потік” – основний маршрут постачання газу у Німеччину – закриють на невизначений термін. Як заявили 2 вересня у “Газпромі”, вони не можуть відновити газопостачання до Європи, поки не усунуть несправності. Після цього ціни на газ у Європі виросли одразу на 30%.