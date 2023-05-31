Європейський комісар з сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що обмеження на імпорт зерна з України може діяти щонайменше до кінця жовтня.

Джерело: The Guardian і The Brussels Time.

На зустрічі міністрів сільського господарства ЄС Войцеховський висунув пропозицію продовжити торговельні обмеження на імпорт зернових з України після 5 червня. Обмеження, як зазначив єврокомісар, повинні діяти щонайменше до кінця жовтня, а в ідеалі – до кінця року, після збору врожаю. В іншому випадку Європа матиме “величезні проблеми”, переконаний посадовець.

“У прифронтових країнах зараз знаходиться більше українського зерна, ніж в самій Україні”, — наголосив він.

Також він додав, що Європейська комісія ще розглядає пропозицію щодо продовження обмеження. Проте Войцеховський подівається, що він “зміг переконати решту держав-членів, що це рішення справедливе”.

Своєю чергою, міністр сільського господарства України Микола Сольський засудив продовження обмежень.

“Ми наполягаємо на тому, що це продовження – неправильний курс дій, і ми категорично проти нього”, – підкреслив Сольський, зауваживши, що ” це зіграє на руку Росії”.

Нагадаємо, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну. За допомогою цієї пропозиції ООН намагається врятувати “Чорноморську зернову ініціативу”, що дозволяє безпечно експортувати зерно.

Водночас Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.