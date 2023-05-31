Джерело: The Guardian і The Brussels Time.
На зустрічі міністрів сільського господарства ЄС Войцеховський висунув пропозицію продовжити торговельні обмеження на імпорт зернових з України після 5 червня. Обмеження, як зазначив єврокомісар, повинні діяти щонайменше до кінця жовтня, а в ідеалі – до кінця року, після збору врожаю. В іншому випадку Європа матиме “величезні проблеми”, переконаний посадовець.
“У прифронтових країнах зараз знаходиться більше українського зерна, ніж в самій Україні”, — наголосив він.
Також він додав, що Європейська комісія ще розглядає пропозицію щодо продовження обмеження. Проте Войцеховський подівається, що він “зміг переконати решту держав-членів, що це рішення справедливе”.
Своєю чергою, міністр сільського господарства України Микола Сольський засудив продовження обмежень.
“Ми наполягаємо на тому, що це продовження – неправильний курс дій, і ми категорично проти нього”, – підкреслив Сольський, зауваживши, що ” це зіграє на руку Росії”.
Нагадаємо, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну. За допомогою цієї пропозиції ООН намагається врятувати “Чорноморську зернову ініціативу”, що дозволяє безпечно експортувати зерно.
Водночас Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- З країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Угорщина попросила Євросоюз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур до кінця року. Рішення закликали поширити на п’ять східноєвропейських країн.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.