Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зараз потребує чималої фінансової підтримки, тому окрім коштів, які виділив Євросоюз, Києву можуть передати і заморожені активи Російської Федерації.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За словами фон дер Ляєн, оскільки Україні потрібна пряма бюджетна підтримка, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги розміром 10 млрд доларів, що є найбільшим пакетом фінансової допомоги для третьої країни.

Вона додала, що відновлення України – це колосальна робота, однак разом “ми зможемо та будемо справлятись з цим викликом”.

Президентка Єврокомісії зауважила, що будь-яка країна чи компанія, яка хвилюється за Україну, повинна зробити свій внесок у її відновлення.

“Заморожені за кордоном російські активи також можуть бути використані для фінансування відновлення України”, – додала вона.

За словами посадовиці, Україна повинна виграти війну, а агресивні плани президента РФ Володимира Путіна – провалитись.