Про це повідомляє британське видання The Guardian.
За словами фон дер Ляєн, оскільки Україні потрібна пряма бюджетна підтримка, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги розміром 10 млрд доларів, що є найбільшим пакетом фінансової допомоги для третьої країни.
Вона додала, що відновлення України – це колосальна робота, однак разом “ми зможемо та будемо справлятись з цим викликом”.
Президентка Єврокомісії зауважила, що будь-яка країна чи компанія, яка хвилюється за Україну, повинна зробити свій внесок у її відновлення.
“Заморожені за кордоном російські активи також можуть бути використані для фінансування відновлення України”, – додала вона.
За словами посадовиці, Україна повинна виграти війну, а агресивні плани президента РФ Володимира Путіна – провалитись.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він закликав світових лідерів до максимальних санкцій проти РФ, допомогти Україні відновитися після війни та порушив питання світового голоду, який використовують як зброю.
- Також Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить стягувати активи особи, яка підтримує окупантів. Його ухвалили для підвищення ефективності санкцій.
- Раніше повідомлялось, що Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.