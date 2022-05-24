Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За словами фон дер Ляєн, оскільки Україні потрібна пряма бюджетна підтримка, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги розміром 10 млрд доларів, що є найбільшим пакетом фінансової допомоги для третьої країни.

Вона додала, що відновлення України – це колосальна робота, однак разом “ми зможемо та будемо справлятись з цим викликом”.

Президентка Єврокомісії зауважила, що будь-яка країна чи компанія, яка хвилюється за Україну, повинна зробити свій внесок у її відновлення.

“Заморожені за кордоном російські активи також можуть бути використані для фінансування відновлення України”, – додала вона.

За словами посадовиці, Україна повинна виграти війну, а агресивні плани президента РФ Володимира Путіна – провалитись.