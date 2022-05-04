Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP у Twitter.

За даними агентства, інформація щодо санкцій проти Кирила Гундяєва вказана у відповідних документах Євросоюзу.

“ЄС пропонує накласти санкції на голову Російської православної церкви”, – йдеться у повідомленні.

Однак конкретних деталей щодо санкцій не вказано.

Водночас відомо, що ЄС готується до запровадження шостого пакета антиросійських санкцій.