Голова Російської православної церкви патріарх Кирило може опинитись під санкціями Європейського Союзу.

Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP у Twitter.

За даними агентства, інформація щодо санкцій проти Кирила Гундяєва вказана у відповідних документах Євросоюзу.

“ЄС пропонує накласти санкції на голову Російської православної церкви”, – йдеться у повідомленні.

Однак конкретних деталей щодо санкцій не вказано.

#BREAKING EU proposes sanctioning head of Russian Orthodox Church: document pic.twitter.com/U6rBnShgam — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022

Водночас відомо, що ЄС готується до запровадження шостого пакета антиросійських санкцій.