Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP у Twitter.
За даними агентства, інформація щодо санкцій проти Кирила Гундяєва вказана у відповідних документах Євросоюзу.
“ЄС пропонує накласти санкції на голову Російської православної церкви”, – йдеться у повідомленні.
Однак конкретних деталей щодо санкцій не вказано.
#BREAKING EU proposes sanctioning head of Russian Orthodox Church: document pic.twitter.com/U6rBnShgam
— AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022
Водночас відомо, що ЄС готується до запровадження шостого пакета антиросійських санкцій.
- Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.
- Також розвідка опублікувала список священнослужителів Російської православної церкви, які співпрацюють із російськими пропагандистами та виправдовують війну.