У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв'язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.

Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

За її словами, українцям нададуть великий та середній автотрансформатор.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія активізує зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні, необхідної для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.

“Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати важливе високовольтне обладнання Україні”, — сказала фон дер Ляєн.

ДОВІДКА. 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що Росія й надалі завдаватиме масованих ракетних ударів по території України. За словами Юсова, росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні. Проте, щоб підготуватись до наступного такого обстрілу, їм знадобиться близько тижня.

Андрій Юсов додав, що Україна розуміє всі виклики, а тому готується до нових атак Росії, зокрема ЗСУ готують системи ППО для подальшої ефективної роботи. Зокрема, він зазначив, що запаси високоточної зброї у РФ виснажені, та попри це в агресора залишилось ще чимало не високоточних ракет.