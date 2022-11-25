Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
За її словами, українцям нададуть великий та середній автотрансформатор.
Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія активізує зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні, необхідної для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.
“Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати важливе високовольтне обладнання Україні”, — сказала фон дер Ляєн.
ДОВІДКА. 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що Росія й надалі завдаватиме масованих ракетних ударів по території України. За словами Юсова, росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні. Проте, щоб підготуватись до наступного такого обстрілу, їм знадобиться близько тижня.
Андрій Юсов додав, що Україна розуміє всі виклики, а тому готується до нових атак Росії, зокрема ЗСУ готують системи ППО для подальшої ефективної роботи. Зокрема, він зазначив, що запаси високоточної зброї у РФ виснажені, та попри це в агресора залишилось ще чимало не високоточних ракет.
- Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання необхідне для відновлення критичної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень після низки російських ракетних обстрілів.
- Японія допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру. 17 жовтня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Сторони зокрема обговорили відновлення пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України.