Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

“ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні. І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде”, – написала Урсула фон дер Ляєн.

The EU is working to increase electricity flows between 🇺🇦🇲🇩 and the rest of Europe.



We are also mobilising 900 generators to power the country, including its hospitals.



And we are sending millions of energy-saving light bulbs.

We are with you.

⁰Світло буде#LightUpUkraine https://t.co/IKeX8uW05U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2022