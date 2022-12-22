Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури та мільйони енергозберігаючих лампочок.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

“ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні. І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде”, – написала Урсула фон дер Ляєн.

The EU is working to increase electricity flows between 🇺🇦🇲🇩 and the rest of Europe.



We are also mobilising 900 generators to power the country, including its hospitals.



And we are sending millions of energy-saving light bulbs. We are with you.

⁰Світло буде#LightUpUkraine https://t.co/IKeX8uW05U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2022

Варто зазначити, що Європейська комісія планує профінансувати близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.

“Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями”, – написала Урсула фон дер Ляєн.

А також додала, що коли 50 мільйонів таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт – річний обсяг виробництва атомної електростанції.

Крім того, з січня 2023 року в Україні почне діяти програма, завдяки якій здійснюватиметься безоплатна заміна лампочок старого зразка на нові енергозберігаючі LED-лампи.

Відтак, з нового 2023 року кожен повнолітній громадянин України зможе безоплатно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. І в такий спосіб зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України.