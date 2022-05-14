Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від "чорного золота" з РФ.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Одразу четверо європейських дипломатів та чиновників запевнили, що налаштовані оптимістично щодо запровадження ембарго на російську нафту, навіть попри складні перемовини з Угорщиною.

Вони зазначили: відтермінування чи пом’якшення нафтових санкцій не буде і їх запровадять у шостому пакеті, як і було заплановано.

Євросоюз прагне ухвалити новий пакет антиросійських санкцій вже у травні, хоча такі країни як Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина поки не готові відмовитись від нафти з РФ.

Однак один із дипломатів ЄС запевнив, що “угода буде”. За його словами, існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які цілком покладаються на російську нафту та потребують альтернативних джерел постачання.

Ще один високопосадовець з ЄС наголосив, що рішення щодо шостого пакета санкцій може бути ухвалено вже 16 травня.

Водночас інший дипломат вважає, що остаточно ухвалити санкції вдасться лише до кінця наступного тижня.

“Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні між Будапештом та Брюсселем. Я оптиміст”, – додав він.