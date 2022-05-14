Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Одразу четверо європейських дипломатів та чиновників запевнили, що налаштовані оптимістично щодо запровадження ембарго на російську нафту, навіть попри складні перемовини з Угорщиною.
Вони зазначили: відтермінування чи пом’якшення нафтових санкцій не буде і їх запровадять у шостому пакеті, як і було заплановано.
Євросоюз прагне ухвалити новий пакет антиросійських санкцій вже у травні, хоча такі країни як Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина поки не готові відмовитись від нафти з РФ.
Однак один із дипломатів ЄС запевнив, що “угода буде”. За його словами, існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які цілком покладаються на російську нафту та потребують альтернативних джерел постачання.
Ще один високопосадовець з ЄС наголосив, що рішення щодо шостого пакета санкцій може бути ухвалено вже 16 травня.
Водночас інший дипломат вважає, що остаточно ухвалити санкції вдасться лише до кінця наступного тижня.
“Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні між Будапештом та Брюсселем. Я оптиміст”, – додав він.
- Нагадаємо, напередодні ділове видання Bloomberg повідомило, що деякі країни-члени Європейського Союзу думають над тим, щоб на деякий час відкласти запровадження ембарго на російську нафту, адже суперечки навколо цього питання затягують процес введення нових санкцій проти РФ.
- Також у ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з Росії, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.
- Раніше радник голови Офісу президента України закликав Євросоюз негайно запровадити ембарго на російську нафту. За його словами, “історія не пробачить”, якщо зволікати з цим рішенням.