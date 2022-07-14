Європейський Союз розглядає можливість скасувати санкції з деяких громадян РФ. Причиною стало те, що обмеження могли накласти на слабких підставах.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

До суду з Євросоюзом звернулося близько 30 осіб, ще десять звернулися з таким запитом безпосередньо до ЄС. На думку юридичної служби Євроради, деякі зі звернень були виправданими. Вони вважають, що інформація, яку надали росіяни, може свідчити, що докази, на яких ґрунтуються санкції, могли бути слабкими, застарілими або неправильними.

Анонімні співрозмовники видання не зазначили про кількість помилок, які знайшли юристи ЄС. Неназваними залишилися імена людей, які причетні до звернень.

Раніше оскаржували європейські санкції російські олігархи Роман Абрамович, Віктор Рашніков, Михайло Фрідман, Пьотр Авен, Андрєй Мельниченко, Алішер Усманов та Дмитро Мазепін. Також обмеження оскаржує сталевий магнат Олексій Мордашов.

У межах сьомого пакета санкцій ЄС планує накласти обмеження на ще близько 50 осіб та організацій. З початку російського вторгнення Західні країни та G7 наклали санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування чи пропаганди російської війни.