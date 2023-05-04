Про це повідомляє пресслужба генерального директорату Єврокомісії з розвитку сільського господарства.
У межах фінансової допомоги планується виділити 100 мільйонів євро із сільськогосподарського резерву ЄС, які будуть спрямовані на підтримку фермерів, котрі займаються виробництвом зернових та олійних культур в п’яти країнах-членах ЄС.
Водночас, Єврокомісія пропонує виділити Болгарії 9,77 мільйона євро, Угорщині – 15,93 мільйона євро, Польщі – 39,33 мільйона євро, Румунії – 29,73 мільйона євро та Словаччині – 5,24 мільйона євро.
Зазначено, що країни мають право доповнити суму національними коштами максимум на 200%, в результаті чого загальна фінансова допомога постраждалим фермерам буде дорівнювати 300 мільйонів євро. Виплати, як очікується, будуть здійснені до 30 вересня.
“Підтримка сприяє частковій компенсації проблем, пов’язаних з логістичними перешкодами, що виникають внаслідок імпорту певної агропродовольчої продукції з України”, – зазначає Єврокомісія.
У відповідь Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина повинні зняти односторонні заходи стосовно заборони імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-яких інших товарів, що надходять з України.
Очікується, що на наступному засіданні спеціального комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків п’ять держав ЄС схвалять пакет підтримки.
Нагадаємо, що Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.
- Європейська комісія і Польща досягли домовленості про заборону імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів.
- Заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і Європейський Союз працюють над спільним вирішенням питання щодо скасування Польщею заборони на імпорт українського зерна і продовольства.
- 15 квітня у Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.
- Польські фермери покинуть протестне містечко, яке вони створили в місті Щецин понад місяць тому, вимагаючи закрити кордони для українського зерна.