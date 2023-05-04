Європейська комісія запропонувала п’ятьом державам Євросоюзу Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині грошову підтримку за умови зняття обмежень щодо імпорту української продукції.

Про це повідомляє пресслужба генерального директорату Єврокомісії з розвитку сільського господарства.

У межах фінансової допомоги планується виділити 100 мільйонів євро із сільськогосподарського резерву ЄС, які будуть спрямовані на підтримку фермерів, котрі займаються виробництвом зернових та олійних культур в п’яти країнах-членах ЄС.

Водночас, Єврокомісія пропонує виділити Болгарії 9,77 мільйона євро, Угорщині – 15,93 мільйона євро, Польщі – 39,33 мільйона євро, Румунії – 29,73 мільйона євро та Словаччині – 5,24 мільйона євро.

Зазначено, що країни мають право доповнити суму національними коштами максимум на 200%, в результаті чого загальна фінансова допомога постраждалим фермерам буде дорівнювати 300 мільйонів євро. Виплати, як очікується, будуть здійснені до 30 вересня.

“Підтримка сприяє частковій компенсації проблем, пов’язаних з логістичними перешкодами, що виникають внаслідок імпорту певної агропродовольчої продукції з України”, – зазначає Єврокомісія.

У відповідь Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина повинні зняти односторонні заходи стосовно заборони імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-яких інших товарів, що надходять з України.

Очікується, що на наступному засіданні спеціального комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків п’ять держав ЄС схвалять пакет підтримки.

Нагадаємо, що Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.