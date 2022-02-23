Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням, до нового санкційного списку потрапили:
- 351 депутат Держдуми РФ
- члени уряду РФ, які були залучені до ухвалення незаконних рішень
- банки та бізнесмени, які фінансово чи морально підтримують дії РФ на Донбасі або отримують від них зиск
- військові, які причетні до вторгнення чи дестабілізаційних дій
- особи, які займаються поширенням дезінформації проти України
Санкції Євросоюзу передбачають:
Обмежувальні заходи, серед яких заморожування активів та заборона фінансування зазначених фізичних та юридичних осіб.
Всім, хто опинився під санкціями, заборонено в’їзд до Євросоюзу та транзит через територію ЄС.
Забороняється ввезення товарів з території ОРДЛО, обмежуються можливості торгівлі та інвестицій в окремих галузях економіки, забороняється надання туристичних послуг, забороняється експорт окремих товарів технологій.
Окрім цього, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про введення галузевої заборони на фінансування Росії, уряду РФ та Центробанку РФ.
Євросоюз закликав Росію скасувати своє рішення щодо визнання “республік” Донбасу та повернутися до переговорного процесу у форматі Нормандського саміту та Тристоронньої контактної групи.
Рада Євросоюзу також готова в разі потреби до запровадження потужніших як політичних, так і економічних санкцій.
- Нагадаємо, у розпорядженні редакції “Радіо Свобода” опинився перелік високопосадовців та медійників проти яких Європейська комісія планує 23 лютого ухвалити санкції. ⠀
- Також уряд Японії запровадив санкції проти Росії через порушення українського суверенітету та міжнародного права. Вони стосуються заморожування активів деяких російських осіб, а також обмеження поїздок до Японії.
- Раніше Верховна Рада України більшістю голосів підтримала введення санкцій проти депутатів Державної Думи (законодавчий орган Російської Федерації), які проголосували за визнання незалежності квазіреспублік “Л/ДНР”.
- Відомо, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові та жорсткіші санкції проти Росії через день після того, як президент РФ Володимир Путін офіційно визнав незалежність ОРДЛО.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.
- Окрім цього прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.