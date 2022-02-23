Рада Європейського Союзу офіційно запровадила нові антиросійські санкції у відповідь на визнання РФ незалежності "Л/ДНР". У новому переліку опинилися всі депутати Держдуми РФ, які проголосували за незалежність ОРДЛО, а ще 27 осіб та організацій, які у той чи інший спосіб причетні до загрози територіальної цілісності України.

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Згідно з повідомленням, до нового санкційного списку потрапили:

351 депутат Держдуми РФ

члени уряду РФ, які були залучені до ухвалення незаконних рішень

банки та бізнесмени, які фінансово чи морально підтримують дії РФ на Донбасі або отримують від них зиск

військові, які причетні до вторгнення чи дестабілізаційних дій

особи, які займаються поширенням дезінформації проти України

Санкції Євросоюзу передбачають:

Обмежувальні заходи, серед яких заморожування активів та заборона фінансування зазначених фізичних та юридичних осіб.

Всім, хто опинився під санкціями, заборонено в’їзд до Євросоюзу та транзит через територію ЄС.

Забороняється ввезення товарів з території ОРДЛО, обмежуються можливості торгівлі та інвестицій в окремих галузях економіки, забороняється надання туристичних послуг, забороняється експорт окремих товарів технологій.

Окрім цього, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про введення галузевої заборони на фінансування Росії, уряду РФ та Центробанку РФ.

Євросоюз закликав Росію скасувати своє рішення щодо визнання “республік” Донбасу та повернутися до переговорного процесу у форматі Нормандського саміту та Тристоронньої контактної групи.

Рада Євросоюзу також готова в разі потреби до запровадження потужніших як політичних, так і економічних санкцій.