Європейський Союз офіційно та остаточно затвердив черговий, вже шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи.

У ЄС наголосили, що з огляду на продовження повномасштабної загарбницької війни Росії проти України та підтримку Білорусією злочинних дій РФ, за вчинені росіянами звірства в Україні Рада Європи запровадила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі.

“Завдяки сьогоднішньому пакету ми посилюємо обмеження на здатність Кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше російських ЗМІ, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна”, – наголосив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Узгоджений пакет включає низку заходів, спрямованих на ефективне перешкоджання можливостям Росії продовжувати війну проти України. Серед нових заборон:

Часткове нафтове ембарго

ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до Євросоюзу. Поступова відмова від російської нафти триватиме від 6 місяців для сирої нафти та до 8 місяців для інших нафтопродуктів.

Водночас окремі країни-члени ЄС, які через своє географічне розташування не мають можливості для альтернативного постачання нафти, можуть продовжувати імпорт сировини нафтопроводом з РФ.

Відключення додаткових російських та білоруських банків від SWIFT

Від міжнародної платіжної системи буде відключено три російські банки – “Сбербанк”, “Кредитний банк Росії” та “Російський сільськогосподарський банк”. Щодо білоруських банків, то від системи SWIFT відключено Білоруський банк розвитку та реконструкцій.

Обмеження для російських ЗМІ

ЄС призупиняє мовлення в Євросоюзі ще трьох російських державних телеканалів:

– Россия РТР/РТР Планета

– Россия 24

– TV Centre International (Міжнародний телецентр)

Обмеження на експорт

ЄС збільшує список осіб та організацій, які не зможуть купувати товари та технології подвійного призначення. До списку увійшли російські та білоруські організації. Також ЄС розширить перелік товарів та технологій, які можуть використовуватись у розвитку оборонного чи безпекового сектору РФ. Зокрема йдеться про 80 хімічних речовин, які можна використати для виготовлення хімічної зброї.

Консалтингові послуги

ЄС заборонить надання в Росію бухгалтерських, PR- та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів.

Індивідуальні санкції

Рада Європи вирішила накласти санкції на додаткових фізичних та юридичних осіб, які причетні до звірств російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників, а також оборонних компаній і фінансових організацій.