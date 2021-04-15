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Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Європейський союз виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.

Четвер, 15 квітня 2021, 17:41

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

“ЄС та країни-члени висловлюють солідарність із США щодо впливу злочинної кібердіяльності, зокрема операцію SolarWinds, яку, за оцінками США, здійснила Російська Федерація”, – заявив Боррель. 

Зокрема, ЄС поділяє стурбованість американських партнерів з приводу збільшення числа зловмисних кібератак.

“Злочинне використання інформаційно-комунікаційних технологій підриває переваги, які дає Інтернет, і демонструє, що деякі гравці готові ставити під ризик міжнародну безпеку та стабільність. Усі мають утриматися від безвідповідальної та дестабілізаційної поведінки у кіберпросторі”, – зазначив дипломат.. 

Боррель наголосив, що ЄС регулярно розслідуватиме кіберінциденти з метою їхнього ефективнішого виявлення та попередження, зокрема й у співпраці з міжнародними партнерами. 

“Ми закликаємо США сприяти та відігравати конструктивну роль у тривалих розслідуваннях та вжити належних заходів для підвищення безпеки й надійності продуктів і послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій”, – зазначив Боррель.

Крім того, головний євродипломат заявив, що ЄС продовжить працювати над створенням спеціальної програми для просування відповідальної поведінки держав у кіберпросторі у рамках ООН.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.

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Теги: кібератаки, Росія, ЄС, санкцій США, США

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