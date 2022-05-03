Євросоюз має намір до кінця 2022 року скоротити залежність від російського газу на дві третини. Для цього планується посилити співпрацю з країнами Африки.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

ЄС має намір розвинути проєкт зовнішньої енергетичної стратегії. Він полягає у тому, аби співпрацювати з країнами, які мають значний потенціал для продажу зрідженого природного газу (LNG). Такими державами є Нігерія, Сенегал та Ангола.

До 2023 року планують підготувати західну частину континенту до імпорту 10 млн тонн відновлюваного водню. Тоді ЄС зможе зменшити залежність від російського газу відповідно до Зеленої угоди Євросоюзу щодо відмови від викопного палива та досягнення кліматичної нейтральності до середини століття.

За планом у 2022 році відбудеться збільшення на імпорту зрідженого природного газу на 50 млрд кубометрів. Нові шляхи отримання LNG сприятимуть змінам відносин з вже існуючими постачальниками та розширенням торгівлі з новими партнерами.

Стратегія передбачає наступні кроки для зменшення залежності від газу з Росії:

Повністю реалізувати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо додаткового постання 15 млрд кубометрів LNG у 2022 році та до 2030 року імпортувати близько 50 млрд кубометрів щороку;

До літа 2022 року підписати тристоронній меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем;

Подвоїти можливість постачання газу Південним газовим коридором, який з Азербайджану до Європи транспортує близько 20 млрд кубометрів на рік;

Розглянути можливість імпорту з Канади;

Перенаправити партії зрідженого природного газу, які призначались для Азії, в Європу.

Документ мають ухвали у травні. Він стане лише частиною пакету стосовно реалізації зменшення енергетичної залежності від Москви. На такий крок ЄС планує піти через агресивний напад РФ на Україну.