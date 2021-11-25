Європейська комісія пропонує з 1 березня 2022 року скасувати формування так званих зелених списків країн, з яких громадяни можуть подорожувати до Європейського Союзу з туристичною метою.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зокрема, можливість перетину кордону ЄС залежатиме не від країни походження, а від того, чи вакцинована людина. Пропонується, аби усі вакциновані громадяни третіх країн мали змогу подорожувати до країн блоку.

“… Держави-члени повинні дозволити в’їзд лише вакцинованим туристам, тим, хто одужав після COVID-19, або мандрівникам зі спеціальною метою візиту. Формування переліку країн із достатньо хорошою епідеміологічною ситуацією, з яких дозволено поїздки до ЄС, слід припинити”, – йдеться у релізі.

Причиною такого рішення є те, що часте оновлення списку ускладнило для мандрівників планування своїх подорожей.

“З огляду на зростання рівня вакцинації в усьому світі має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу людини, а не країни, з якої вона прибула. Ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, які не входять до ЄС, час для подальшого підвищення рівня вакцинації. Рішення також залежатиме від попередньої оцінки ситуації з вакцинацією за межами ЄС”, – повідомили у пресслужбі ЄК.

Варто додати, що Єврокомісія також передбачила можливість подорожей для громадян третіх країн, які вакцинувалися препаратом, що не затверджений у Євросоюзі. В такому разі буде необхідно мати негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадуємо, 18 листопада Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну залишили в червоному списку.

Зауважимо, що рішення Ради Європи має рекомендаційний характер і не означає автоматичного встановлення нових правил перетину кордону.

Тобто державам ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, охоплених “зеленим” списком. А якщо ж країну виключають з нього – тоді членам ЄС рекомендують заборонити вільний в’їзд громадянам цих країн.

Відтак раніше низка країн Європейського Союзу зберегли можливість в’їзду для українців.