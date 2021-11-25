Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Зокрема, можливість перетину кордону ЄС залежатиме не від країни походження, а від того, чи вакцинована людина. Пропонується, аби усі вакциновані громадяни третіх країн мали змогу подорожувати до країн блоку.
“… Держави-члени повинні дозволити в’їзд лише вакцинованим туристам, тим, хто одужав після COVID-19, або мандрівникам зі спеціальною метою візиту. Формування переліку країн із достатньо хорошою епідеміологічною ситуацією, з яких дозволено поїздки до ЄС, слід припинити”, – йдеться у релізі.
Причиною такого рішення є те, що часте оновлення списку ускладнило для мандрівників планування своїх подорожей.
“З огляду на зростання рівня вакцинації в усьому світі має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу людини, а не країни, з якої вона прибула. Ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, які не входять до ЄС, час для подальшого підвищення рівня вакцинації. Рішення також залежатиме від попередньої оцінки ситуації з вакцинацією за межами ЄС”, – повідомили у пресслужбі ЄК.
Варто додати, що Єврокомісія також передбачила можливість подорожей для громадян третіх країн, які вакцинувалися препаратом, що не затверджений у Євросоюзі. В такому разі буде необхідно мати негативний результат тесту на COVID-19.
Нагадуємо, 18 листопада Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну залишили в червоному списку.
Зауважимо, що рішення Ради Європи має рекомендаційний характер і не означає автоматичного встановлення нових правил перетину кордону.
Тобто державам ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, охоплених “зеленим” списком. А якщо ж країну виключають з нього – тоді членам ЄС рекомендують заборонити вільний в’їзд громадянам цих країн.
Відтак раніше низка країн Європейського Союзу зберегли можливість в’їзду для українців.
- Кіпр, Естонія, Хорватія першими зберегли можливість в’їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого списку”. Умови в’їзду до цих країн – за посиланням.
- Франція також ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, схваленими в ЄС. Умови в’їзду в країну – тут.
- Зберегла можливість в’їзду і Бельгія. Туди подорожувати з України дозволено незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської угоди, про повний курс вакцинації проти COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської комісії. Деталі – тут.
- Повноцінний в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації, також дозволено в Нідерланди, Чехію, Австрію, Данію, Словаччину, Швецію, Ірландію, Іспанію та Польщу.
- Не обмежуватимуть можливість в’їзду для повінстю вакцинованих українців Латвія та Греція.