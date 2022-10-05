Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це вона написала у Twitter.

Урсула фон дер Ляєн привітала згоду держав-членів від 5 жовтня щодо восьмого пакета санкцій. За її словами, європейці діяли “швидко і рішуче”: “Ми ніколи не погодимося ні на фіктивні путінські референдуми, ні на будь-яку анексію України та налаштовані й надалі змушувати Кремль платити”, — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що пакет санкцій має створили правову основу для встановлення лімітів цін на нафту й заборонить громадянам ЄС входити до керівних органів російських державних підприємств.

Також це відповідь на подальшу ескалацію агресії Кремля проти України. Нові торговельні обмеження, які мають охопити подальші заборони на імпорт російської продукції, позбавлять Росію 7 млрд євро доходу.

Крім того, розширено перелік товарів, експорт яких заборонено — електронні компоненти та хімікати, які використовуються у військовій та авіаційній промисловості.

28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії. У ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначили, що нові заборони торкнуться російської сталі, ІТ-індустрії та предметів повсякденного побуту. Водночас ЄС вирішив не забороняти російські алмази.