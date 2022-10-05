Про це вона написала у Twitter.
Урсула фон дер Ляєн привітала згоду держав-членів від 5 жовтня щодо восьмого пакета санкцій. За її словами, європейці діяли “швидко і рішуче”: “Ми ніколи не погодимося ні на фіктивні путінські референдуми, ні на будь-яку анексію України та налаштовані й надалі змушувати Кремль платити”, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що пакет санкцій має створили правову основу для встановлення лімітів цін на нафту й заборонить громадянам ЄС входити до керівних органів російських державних підприємств.
Також це відповідь на подальшу ескалацію агресії Кремля проти України. Нові торговельні обмеження, які мають охопити подальші заборони на імпорт російської продукції, позбавлять Росію 7 млрд євро доходу.
Крім того, розширено перелік товарів, експорт яких заборонено — електронні компоненти та хімікати, які використовуються у військовій та авіаційній промисловості.
28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії. У ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначили, що нові заборони торкнуться російської сталі, ІТ-індустрії та предметів повсякденного побуту. Водночас ЄС вирішив не забороняти російські алмази.
- Новий пакет санкцій проти РФ, запропонований 28 вересня Європейською комісією, буде націлений на понад 1300 осіб та організацій, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
- Сполучені Штати Америки й надалі будуть запроваджувати економічні санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну та проведення псевдореферендумів.
- Україна звинуватила РФ у спробі просунути Білорусь на керівну посаду в міжнародному органі сертифікації алмазів за процесом Кімберлі, аби Росія змогла фінансувати повномасштабну агресію завдяки дорогоцінному камінню.