У ЄС прийняли рішення продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, які діють на сьогодні щодо певних секторів економіки Росії. Причиною є військова агресія щодо України.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

Таке рішення Рада прийняла після останньої оцінки стану виконання Мінських угод: 16 грудня 2021 року лідери ЄС закликали до дипломатичних зусиль для врегулювання ситуації на Донбасі. Вони підтримали “нормандський формат” для досягнення виконання Мінських угод.

“Росія не повністю виконала ці домовленості, тому лідери ЄС одноголосно ухвалили рішення про продовження економічних санкцій, які зараз є чинними”, – ідеться у повідомленні.

У ЄС нагадали, що санкції вперше ввели у 31 липня 2014 року у відповідь на військову агресію Росії щодо України.

“Вони обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній”, – ідеться у повідомленні Ради.

Вони забороняють різні форми фінансової допомоги та посередництва щодо російських фінансових установ.

Також зазначається, що санкції стосуються всіх товарів, пов’язаних зі сферою озброєння та оборони. Крім того, вони обмежують доступ Росії до деяких секретних технологій в енергетичному секторі. Зокрема таких, які використовуються при видобуванні нафти та при її розвідці.

Повідомляється, що Євросоюз також відреагував продовженням окремих санкцій на анексію Криму. До них відносяться заморожування активів, обмеження на поїздки та деякі обмеження економічних відносин із Кримом та Севастополем.