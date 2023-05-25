Рада Європейського Союзу ухвалила регламент згідно з яким продовжується тимчасова зупинка всіх митних зборів та квот українського експорту до ЄС до червня 2024 року.

Джерело: Рада ЄС.

“Поновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку Україні, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку Росії” — йдеться в повідомленні.

Тимчасове зупинення дії всіх митних зборів допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку в умовах повномасштабної війни. У ЄС впевнені, що це має значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

За словами Йохана Форсселла, міністра міжнародного розвитку, співробітництва і зовнішньої торгівлі Швеції, що головує в Раді ЄС, поновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас надають ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів.

Регламент буде підпишуть представники Ради та Європейського парламенту та опублікують в Офіційному віснику, після чого він набуде чинності 6 червня.