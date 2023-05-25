Джерело: Рада ЄС.
“Поновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку Україні, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку Росії” — йдеться в повідомленні.
Тимчасове зупинення дії всіх митних зборів допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку в умовах повномасштабної війни. У ЄС впевнені, що це має значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.
За словами Йохана Форсселла, міністра міжнародного розвитку, співробітництва і зовнішньої торгівлі Швеції, що головує в Раді ЄС, поновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас надають ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів.
Регламент буде підпишуть представники Ради та Європейського парламенту та опублікують в Офіційному віснику, після чого він набуде чинності 6 червня.
“Вдячні європейським партнерам за ухвалене рішення, яке допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах”, — написав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
- Уряд Великої Британії офіційно заявив про намір продовжити повністю безмитну торгівлю з Україною.
- 28 лютого, уряд схвалив проєкт розпорядження президента України “Про уповноваження Сергія Марченка на підписання угоди між Україною та Мексикою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах” та проєкт відповідної угоди.