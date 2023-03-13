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Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на шість місяців

13 березня Рада Європейського Союзу оголосила про продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців через її повномасштабне вторгнення в Україну. 

Понеділок, 13 березня 2023, 18:15
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Про це повідомляє пресслужба ЄР.

Санкції, що продовжили до 15 вересня 2023 року, спрямовані проти “осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на пересування для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Санкції продовжуватимуть застосовуватися до 1473 осіб та 205 організацій у відповідь на триваючу необґрунтовану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

У висновках Європейської Ради від 9 лютого 2023 року ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є грубим порушенням Статуту ООН і завдала величезних страждань і руйнувань Україні та її народу”, – йдеться у заяві ЄР.

У Єврораді закликали РФ “негайно припинити свою жорстоку війну”.

Та додали, що Європейський Союз “непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а також непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”.

Раніше Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зауважив, що санкцій, які можна запровадити проти Росії, залишилось небагато. За його словами, Євросоюз повинен підтримувати Україну іншими кроками.

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