Євросоюз розробив план заміщення газу із РФ — єврокомісар Бретон

Про це повідомляє німецький телеканал DW.
ЄС імпортує із РФ 155 млрд кубометрів газу на рік. У межах нової стратегії Брюссель планує 50 млрд кубометрів отримати шляхом ввезення зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США або Катару, 10 млрд кубометрів — трубопроводами, ще 25 млрд кубометрів буде вироблений внаслідок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей. За словами Бретона, відновлення роботи вугільних електростанцій також є одним із можливих варіантів.
Єврокомісар констатував, що Путін використовує “газ, щоб розділити Європу”.
“Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб поділити нас”, – зазначив колишній міністр економіки та фінансів Франції.
Раніше російський концерн “Газпром” призупинив постачання до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальним приводом стала відмова цих країн платити за російське паливо у рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Євросоюз відкинув ці умови.
- Нагадаємо, європейські країни прискорюють перехід на відновлювані джерела енергії у зв’язку з загрозою енергетичній безпеці з боку РФ.
- Учасники щоп’ятничної онлайн-дискусії “ОПОРИ” “War Speeches” обговорили вплив санкцій на РФ та головні наративи, що поширювала країна-агресорка.
- Німецькі посадовці тихо готуються до будь-якої раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстренного пакета, який може охоплювати контроль над критично важливими компаніями.
- Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля вважає, що Європейський Союз повинен відмовитись від нафти із РФ – країни, яка розпочала широкомасштабну війну проти України. За словами фінського чиновника, чорна російська нафта перетворюється в Україні на червону кров.