Євросоюз розробив план заміщення газу із РФ — єврокомісар Бретон

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз вже розробив та має план заміщення газу з РФ. Брюссель планує отримувати ЗПГ із США та Катару, енергію із "зелених" джерел, не виключено також перезапуск вугільних електростанцій.

Про це повідомляє німецький телеканал DW.

ЄС імпортує із РФ 155 млрд кубометрів газу на рік. У межах нової стратегії Брюссель планує 50 млрд кубометрів отримати шляхом ввезення зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США або Катару, 10 млрд кубометрів — трубопроводами, ще 25 млрд кубометрів буде вироблений внаслідок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей. За словами Бретона, відновлення роботи вугільних електростанцій також є одним із можливих варіантів.

Єврокомісар констатував, що Путін використовує “газ, щоб розділити Європу”.

“Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб поділити нас”, – зазначив колишній міністр економіки та фінансів Франції.

Раніше російський концерн “Газпром” призупинив постачання до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальним приводом стала відмова цих країн платити за російське паливо у рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Євросоюз відкинув ці умови.