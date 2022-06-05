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Євросоюз розробив план заміщення газу із РФ — єврокомісар Бретон

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз вже розробив та має план заміщення газу з РФ. Брюссель планує отримувати ЗПГ із США та Катару, енергію із "зелених" джерел, не виключено також перезапуск вугільних електростанцій.

Неділя, 5 червня 2022, 19:32
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Про це повідомляє німецький телеканал DW.

ЄС імпортує із РФ 155 млрд кубометрів газу на рік. У межах нової стратегії Брюссель планує 50 млрд кубометрів отримати шляхом ввезення зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США або Катару, 10 млрд кубометрів — трубопроводами, ще 25 млрд кубометрів буде вироблений внаслідок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей. За словами Бретона, відновлення роботи вугільних електростанцій також є одним із можливих варіантів.

Єврокомісар констатував, що Путін використовує “газ, щоб розділити Європу”.

“Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб поділити нас”, – зазначив колишній міністр економіки та фінансів Франції.

Раніше російський концерн “Газпром” призупинив постачання до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальним приводом стала відмова цих країн платити за російське паливо у рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Євросоюз відкинув ці умови.

Теги: Бретон, єврокомісар, ЄС, заміщення газу з рф, план ЄС, російський газ

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