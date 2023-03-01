Про це повідомило Euractiv.

У Стокгольмі долучилися до декларації Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Фінляндія. У заході взяла участь комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Країни домовилися співпрацювати по ланцюжку постачання атомної енергії. Вони зобов’язалися сприяти спільним промисловим проєктам у сфері нових генеруючих потужностей, а також нових технологій, таких як малі реактори.

“Атомна енергетика є одним з багатьох інструментів для досягнення наших кліматичних цілей, виробництва електроенергії для базового навантаження і забезпечення безпеки постачання”, — йдеться в декларації.

За словами міністерки з питань енергетичного переходу Франції Аньєс Панньє Рунахер, альянс має на меті структурувати співпрацю по всьому ядерному ланцюжку створення вартості. У такий спосіб країни хочуть забезпечити Європу всіма інструментами для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.