Про це інформує DW.
Планується створити як мінімум два великі центри підготовки місії – у Німеччині та Польщі. Німеччина “зробить значний внесок”, – заявила в середу в Брюсселі міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.
Як стало відомо з дипломатичних джерел, одним із перших кроків місії буде навчання 15 тисяч українських армійців.
Наразі країни ЄС надають допомогу Україні на двосторонній основі. Зокрема, бундесвер навчає українських військових користуватися системами ППО та артилерійськими установками.
Створити місію на рівні ЄС у серпні запропонував верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Фінансуватиметься вона з коштів Європейського фонду миру (EFF).
Окрім цього, найближчим часом Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 понад раніше заплановані. Як повідомило в Twitter міністерство оборони Німеччини, “найближчими кількома тижнями Україні буде передано більше PzH 2000 і MARS II”.
Treffen im Ramstein-Format zu einem besonderen Zeitpunkt: 🇷🇺 Raketenangriffe & Teilmobilmachung, Scheinreferenden, 🇺🇦 Gegenoffensive. Wir koordinieren unsere kontinuierliche Unterstützung. In den nächsten Wochen werden weitere #PzH2000 und #MARSII an die #Ukraine übergeben. pic.twitter.com/BMDD7l6Bbf
— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 12, 2022
- Міністри оборони країн НАТО, які збираються в Брюсселі 12 жовтня, зосередяться на тому, як надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту її цивільного населення та критичної інфраструктури, заявив український урядовець і американський дипломат.
- 12 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом заявив, що Німеччина постачила “дуже ефективну зброю, яка має значення прямо зараз у поточній битві” на сході України.
- Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.