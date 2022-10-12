Країни Євросоюзу домовилися про створення військової місії ЄС із підготовки українських армійців (EU Military Assistance Mission (EUMAM). Формальне рішення про це буде ухвалено на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, яка відбудеться 17 жовтня.

Про це інформує DW.

Планується створити як мінімум два великі центри підготовки місії – у Німеччині та Польщі. Німеччина “зробить значний внесок”, – заявила в середу в Брюсселі міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

Як стало відомо з дипломатичних джерел, одним із перших кроків місії буде навчання 15 тисяч українських армійців.

Наразі країни ЄС надають допомогу Україні на двосторонній основі. Зокрема, бундесвер навчає українських військових користуватися системами ППО та артилерійськими установками.

Створити місію на рівні ЄС у серпні запропонував верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Фінансуватиметься вона з коштів Європейського фонду миру (EFF).

Окрім цього, найближчим часом Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 понад раніше заплановані. Як повідомило в Twitter міністерство оборони Німеччини, “найближчими кількома тижнями Україні буде передано більше PzH 2000 і MARS II”.