За інформацією ЗМІ, Європейський Союз та Японія не підтримали пропозицію США у межах групи G7 щодо фактичної повної заборони експорту до Росії.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що представники країн G7 обговорюють цю можливість майже повної заборони експорту до Росії напередодні саміту лідерів у Японії у травні.

Зазначається, що ініціатором такої ідеї стали Сполучені Штати, оскільки Білий дім незадоволений діючими санкціями, які РФ вдається обходити за допомогою низки лазівок.

Саме тому США пропонують фактично повністю заборони експорт, за виключенням деяких товарів, зокрема медикаментів та сільськогосподарської продукції.

Водночас за інформацією трьох джерел, які знайомі з обговореннями G7, ЄС та Японія називають пропозицію США неможливою.

“На наш погляд, це просто нездійсненно”, — повідомило одне із джерел.

Рада нацбезпеки Білого дому відмовилась від коментарів щодо зустрічі “Великої сімки”, однак у відомстві наголосили, що “шукатимуть способи притягти Росії до відповідальності”.