Європейський Союз у зв'язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких - заборона постачати в Росію банкноти євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейського Союзу.

Тепер надання спеціалізованих сервісів фінансових повідомлень, котрі використовуються для обміну фінансовими даними (SWIFT) заборонені для таких російських банків:

ВТБ

Россия

Открытие

Новикомбанк

Промсвязьбанк

Совкомбанк

ВЭБ

Зазначається, що заборона набуде чинності на 10-тий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Заборона поширюватиметься на всіх юридичних осіб та на всі юридичні організації зареєстровані у РФ, а також на майнові права, які прямо чи опосередковано належать більш ніж 50% вище вказаних фінансових установ.

Також заборонено інвестувати, брати участь або іншим чином робити внесок у майбутні проєкти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій.

Окрім цього, ЄС заборонив продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації чи органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Сьогоднішнє рішення – це доповнення до пакета санкцій, які були оголошені 27 лютого.