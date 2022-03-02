Про це повідомляється на офіційному сайті Європейського Союзу.
Тепер надання спеціалізованих сервісів фінансових повідомлень, котрі використовуються для обміну фінансовими даними (SWIFT) заборонені для таких російських банків:
- ВТБ
- Россия
- Открытие
- Новикомбанк
- Промсвязьбанк
- Совкомбанк
- ВЭБ
Зазначається, що заборона набуде чинності на 10-тий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Заборона поширюватиметься на всіх юридичних осіб та на всі юридичні організації зареєстровані у РФ, а також на майнові права, які прямо чи опосередковано належать більш ніж 50% вище вказаних фінансових установ.
Також заборонено інвестувати, брати участь або іншим чином робити внесок у майбутні проєкти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій.
Окрім цього, ЄС заборонив продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації чи органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.
Сьогоднішнє рішення – це доповнення до пакета санкцій, які були оголошені 27 лютого.
- Нагадаємо, етнічна українка та республіканка у конгресі США Вікторія Спарц закликала американських чиновників до посиленої підтримки України на тлі російської агресії.
- Також 1 березня у Великій Британії заявили, що вводять перший пакет санкцій проти білоруського народу та організацій “у відповідь на роль, яку країна відіграє у російській агресії в Україні, зокрема й сприяння вторгненню з її кордонів”.
- Окрім цього, повідомлялось, що розв’язана війна проти України поклала край іноземним інвестиціям у Росію. Росія вже має всі ознаки неінвестованого ринку для глобальних інвесторів, переконані в агентстві.