Європейський союз планує виділити 17,4 мільйона євро на цифрові трансформації в Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Повідомляється, що Європейський союз допоможе Україні запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Для цього в межах проєкту “Цифрова трансформація для України” виділять 17,4 млн євро.

Зазначено, що фінансування спрямоване на:

розвиток цифрових послуг та застосунку “Дія”;

покращенням обміну даними між реєстрами та держустановами;

розвиток інфраструктури електронної ідентифікації;

вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами.

Також додається, що проєкт очолить Естонська академія електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором та допомагає впроваджувати е-послуги.

Нагадаємо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 60 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки України, що допоможе уряду захистити об’єкти критичної інфраструктури від російських кібератак.

Крім того, в Україні мобільні оператори розгортають 4G зв’язок для 350 сіл, щоб тисячі українців мали швидкісний мобільний інтернет.