Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Повідомляється, що Європейський союз допоможе Україні запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Для цього в межах проєкту “Цифрова трансформація для України” виділять 17,4 млн євро.
Зазначено, що фінансування спрямоване на:
- розвиток цифрових послуг та застосунку “Дія”;
- покращенням обміну даними між реєстрами та держустановами;
- розвиток інфраструктури електронної ідентифікації;
- вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами.
Також додається, що проєкт очолить Естонська академія електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором та допомагає впроваджувати е-послуги.
Нагадаємо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 60 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки України, що допоможе уряду захистити об’єкти критичної інфраструктури від російських кібератак.
Крім того, в Україні мобільні оператори розгортають 4G зв’язок для 350 сіл, щоб тисячі українців мали швидкісний мобільний інтернет.
- Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбувся захід Diia Reels, де міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та віцеканцлер з цифрового розвитку Луукас Крістіян Ільвес представили естонський державний застосунок mRiik, створений на базі української “Дії”.
- Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування “Дія”, що використовується в Україні, в інших країнах, повідомила адміністраторка USAID Саманта Павер у кулуарах щорічної зустрічі. Всесвітнього економічного форуму.
- Іноземці, котрі перебувають в Україні, зможуть користуватися застосунком “Дія”, адже відтепер там доступні посвідки на постійне або тимчасове проживання.