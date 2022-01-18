Рада Європи не рекомендує подорожувати в Канаду, Австралію та Аргентину через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Європейська Рада.

Зазначається, що Рада ЄС прийняла рішення вилучити ще три країни – Аргентину, Австралію й Канаду – зі списку тих держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії (туризм).

“Це не заважає державам-членам скасувати тимчасове обмеження на необов’язкові поїздки в ЄС для повністю вакцинованих мандрівників”, – наголосили у ЄС.

Критерії для визначення країн, з якими члени ЄС можуть скасовувати у Євросоюзі становили 20 травня 2021 року: вони охоплюють епідемічну ситуацію у країні та заходи для протидії пандемії COVID-19.

Також повідомляється, що на підставі цих критеріїв, з 17 січня 2022 року держави-члени ЄС можуть поступово знімати обмеження на поїздки для мешканців таких країн: Бахрейн, Чилі, Колумбія, Індонезія, Кувейт, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай та Китай.

Обмеження на подорожі мають також поступово скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю – Гонконгу та Макао, а також для Тайваню.

Як зазначено в рекомендації Ради, цей список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Рішення Ради Європи має рекомендаційний характер.

Тобто, державам ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які у “зеленому” списку. А якщо ж країну виключають з нього – тоді членам ЄС рекомендують заборонити вільний в’їзд громадянам цих країн.

Громадяни України можуть подорожувати до країн Євросоюзу, якщо пред’являть чинні відповідні COVID-сертифікати. Умови для подорожей в країни ЄС можуть різнитися, перед поїздкою їх необхідно уточнити на сайті МЗС України.