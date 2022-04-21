Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у Європейському Союзі прийняли рішення про надання важкого озброєння Україні без оголошення поставок.

Про це Шарль Мішель повідомив в інтерв`ю виданню “Європейська правда“.

Він зазначив, що наразі у ЄС нарешті з’явилося спільне розуміння потреби постачання важкої зброї для України. Водночас наголосив, що закупівлі не анонсуватимуться.

“Ми маємо споряджати до України важке озброєння. Про це не буде дуже багато новин, через міркування безпеки. Але ми дотримуємося своїх зобов’язань поставити вам цю зброю. Це дуже важливо і дуже терміново” – наголосив Мішель.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що “немає слів”, аби пояснити свої відчуття після візиту в Україну, додавши, що РФ “потрібно покарати” за воєнні злочини.