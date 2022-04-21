Про це Шарль Мішель повідомив в інтерв`ю виданню “Європейська правда“.
Він зазначив, що наразі у ЄС нарешті з’явилося спільне розуміння потреби постачання важкої зброї для України. Водночас наголосив, що закупівлі не анонсуватимуться.
“Ми маємо споряджати до України важке озброєння. Про це не буде дуже багато новин, через міркування безпеки. Але ми дотримуємося своїх зобов’язань поставити вам цю зброю. Це дуже важливо і дуже терміново” – наголосив Мішель.
Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що “немає слів”, аби пояснити свої відчуття після візиту в Україну, додавши, що РФ “потрібно покарати” за воєнні злочини.
- Нагадаємо, 21 квітня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в межах програми підтримки проти російського нападу.
- За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України. Новий пакет допомоги містить понад 121 систему безпілотників.
- Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.