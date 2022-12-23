Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія оцінила, що Угорщина не виконала умов для отримання доступу до регіональних коштів, які використовуються для зміцнення економічної та соціальної згуртованості менш заможних країн-членів ЄС.

Зазначається, що кошти будуть заморожені до тих пір, поки угорська влада не розв’яже питання корупції та шахрайства. Це завдасть чималого економічного удару по уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

“До тих пір, поки сприятливі умови не виконуються, Комісія не може відшкодувати відповідні витрати, включені в платіжні вимоги, подані Угорщиною”, — сказав у повідомленні речник Комісії Стефан Де Кеерсмакер.

 