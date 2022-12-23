Про це повідомляє Bloomberg.
Європейська комісія оцінила, що Угорщина не виконала умов для отримання доступу до регіональних коштів, які використовуються для зміцнення економічної та соціальної згуртованості менш заможних країн-членів ЄС.
Зазначається, що кошти будуть заморожені до тих пір, поки угорська влада не розв’яже питання корупції та шахрайства. Це завдасть чималого економічного удару по уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
“До тих пір, поки сприятливі умови не виконуються, Комісія не може відшкодувати відповідні витрати, включені в платіжні вимоги, подані Угорщиною”, — сказав у повідомленні речник Комісії Стефан Де Кеерсмакер.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російсько-українській війні необхідне припинення вогню. А після цього – перемовини США та Росії за умови збереження територіальної цілісності України.