Виконавча влада Європейського Союзу затримає виплату майже 22 млрд євро з усіх фондів, які призначені для підтримки Угорщини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія оцінила, що Угорщина не виконала умов для отримання доступу до регіональних коштів, які використовуються для зміцнення економічної та соціальної згуртованості менш заможних країн-членів ЄС.

Зазначається, що кошти будуть заморожені до тих пір, поки угорська влада не розв’яже питання корупції та шахрайства. Це завдасть чималого економічного удару по уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

“До тих пір, поки сприятливі умови не виконуються, Комісія не може відшкодувати відповідні витрати, включені в платіжні вимоги, подані Угорщиною”, — сказав у повідомленні речник Комісії Стефан Де Кеерсмакер.