Про це сповістив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, новий пакет санкцій, який ЄС введе проти РФ через вторгнення в Україну, міститиме заборону на імпорт вугілля. Наступні обмежувальні заходи, ймовірно, міститимуть ембарго на імпорт нафти та газу. Втім, коли саме ці санкції будуть реалізовані — поки невідомо.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.

The new package includes a ban on coal imports.

And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as

— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022