Європейський союз розглядає можливість запровадження ембарго на імпорт російських нафти та газу задля посилення тиску на Кремль і припинення загарбницької війни РФ проти України.

Про це сповістив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, новий пакет санкцій, який ЄС введе проти РФ через вторгнення в Україну, міститиме заборону на імпорт вугілля. Наступні обмежувальні заходи, ймовірно, міститимуть ембарго на імпорт нафти та газу. Втім, коли саме ці санкції будуть реалізовані — поки невідомо.

“Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону на імпорт вугілля. І я думаю, що заходи щодо нафти і навіть щодо газу теж будуть впроваджені рано чи пізно”, – заявив Шарль Мішель.