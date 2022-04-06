Про це сповістив голова Європейської ради Шарль Мішель.
За його словами, новий пакет санкцій, який ЄС введе проти РФ через вторгнення в Україну, міститиме заборону на імпорт вугілля. Наступні обмежувальні заходи, ймовірно, міститимуть ембарго на імпорт нафти та газу. Втім, коли саме ці санкції будуть реалізовані — поки невідомо.
“Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону на імпорт вугілля. І я думаю, що заходи щодо нафти і навіть щодо газу теж будуть впроваджені рано чи пізно”, – заявив Шарль Мішель.
We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.
The new package includes a ban on coal imports.
And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as
— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022
- Нагадаємо, Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС буде надавати Україні підтримку. Після війни до нашої країни спрямують масштабні інвестиції.
- Також для України створили Фонд відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури внаслідок нападу Росії. Учасниками енергетичного співтовариства переважно стануть держави-члени ЄС.
- Польща планує створити на кордоні з Україною “сухий порт”. Метою є збільшити пропускну здатність для експорту української аграрної продукції.