У четвер, 24 червня, Європейський Союз запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі, які обмежать доступ країни до фінансів та експорту.

Про це поінформували в пресслужбі Ради ЄС.

Зазначається, що нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму запроваджуються “у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів; а також у відповідь на примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року”, затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Нові секторальні економічні санкції проти Білорусі включають:

• заборону на продаж, постачання, передачу чи експорт до Білорусі обладнання, технологій або програмного забезпечення для перехоплення телефонних розмов та ідентифікації користувачів в Інтернеті;

• заборону на постачання товарів та технологій подвійного призначення (зокрема, для використання у військових цілях);

• обмеження торгівлі нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості (поташем – калійними добривами), а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет;

• обмеження доступу до європейських фінансових ринків;

• заборону послуг страхування для білоруського уряду і державних органів;

• Європейський інвестиційний банк повинен припинити будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проєктів у державному секторі Білорусі;

• країни-учасниці ЄС мають вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проєктах.

Як наголосили в пресслужбі Ради ЄС, Європейський Союз поступово запроваджує обмежувальні заходи проти Білорусі з жовтня 2020 року.

Санкції вводять “у відповідь на шахрайський характер президентських виборів, що відбулися в серпні 2020 року в країні, а також залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів”.

Загалом 166 фізичних і 15 юридичних осіб зараз знаходяться під обмежувальними заходами. Санкції включають заморожування активів, а також заборону на поїздки до ЄС для фізичних осіб.