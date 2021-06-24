Про це поінформували в пресслужбі Ради ЄС.
Зазначається, що нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму запроваджуються “у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів; а також у відповідь на примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року”, затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.
Нові секторальні економічні санкції проти Білорусі включають:
• заборону на продаж, постачання, передачу чи експорт до Білорусі обладнання, технологій або програмного забезпечення для перехоплення телефонних розмов та ідентифікації користувачів в Інтернеті;
• заборону на постачання товарів та технологій подвійного призначення (зокрема, для використання у військових цілях);
• обмеження торгівлі нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості (поташем – калійними добривами), а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет;
• обмеження доступу до європейських фінансових ринків;
• заборону послуг страхування для білоруського уряду і державних органів;
• Європейський інвестиційний банк повинен припинити будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проєктів у державному секторі Білорусі;
• країни-учасниці ЄС мають вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проєктах.
Як наголосили в пресслужбі Ради ЄС, Європейський Союз поступово запроваджує обмежувальні заходи проти Білорусі з жовтня 2020 року.
Санкції вводять “у відповідь на шахрайський характер президентських виборів, що відбулися в серпні 2020 року в країні, а також залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів”.
Загалом 166 фізичних і 15 юридичних осіб зараз знаходяться під обмежувальними заходами. Санкції включають заморожування активів, а також заборону на поїздки до ЄС для фізичних осіб.
- На початку червня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка пропонує Євросоюзу запровадити жорсткі санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
- 21 червня Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб. Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літака Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.
- Сполучені Штати Америки також запровадили санкції проти низки державних органів та посадовців Білорусі.