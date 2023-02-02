Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Глава уряду заявив про програму після зустрічі з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем напередодні саміту Україна-ЄС у Києві.

“Маємо домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади”, – написав Шмигаль.

Прем’єр подякував високому представнику ЄС за послідовну підтримку України. Зокрема за збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 млрд євро, а також за тренувальну місію для українських військових.

За словами Шмигаля, Україна розраховує на розширення тренувальної місії. Ще він наголосив на важливості продовжувати вводити санкції проти РФ. На його думку, 10-й пакет європейських санкцій повинен включати ядерну сферу та державну компанію “Росатом”.