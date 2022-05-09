Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував Євросоюзу розглянути можливість вилучення заморожених валютних резервів Росії. Кошти можуть спрямувати для відновлення України після нападу РФ.

Про це повідомив політик в інтерв’ю Financial Times.

Сполучені Штати Америки брали під контроль активи на мільярди доларів, які належали афганському центральному банку. Їх вилучили для потенційної компенсації жертвам тероризму та для гуманітарної допомоги. Аналогічні санкції запропонували застосувати з російськими резервами.

“Я був би за, тому що в цьому є логіка”, – сказав Боррель.

З початку повномасштабного вторгнення Євросоюз разом з союзниками заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів. Вони знаходилися на рахунках російського центрального банку. Зазначимо, що попри запропоновану ідею фактичних політичних пропозицій не було.

Питання відновлення України після російської агресії є ключовим, додав Боррель, особливо з оглядом на “неймовірну суму”.

“Це одне з найважливіших політичних питань: хто платитиме за відновлення України?” – сказав він.