Євросоюзу стає важче чинити санкційний тиск на Росію. Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що цьому сприяють "внутрішні проблеми, що даються взнаки".

Про це повідомило The Telegraph.

Кая Каллас зауважила, що другою причиною, чому стає важче накладати санкції, є “втома від війни”. Через ці причини ЄС важче зберегти щодо санкцій проти Росії.

“Стає все важче і важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі, – ред.), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема”, – сказала прем’єрка.

За її словами, попри перепони необхідно продовжувати чинити тиск на РФ. Вона наголосила, що це потрібно, аби Росія не продовжила агресивні війни в інших країнах.

“Після України він (Путін, – ред.) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну”, – додала Каллас.