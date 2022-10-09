Про це повідомило The Telegraph.
Кая Каллас зауважила, що другою причиною, чому стає важче накладати санкції, є “втома від війни”. Через ці причини ЄС важче зберегти щодо санкцій проти Росії.
“Стає все важче і важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі, – ред.), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема”, – сказала прем’єрка.
“Після України він (Путін, – ред.) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну”, – додала Каллас.
- 5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти РФ.
- Під час голосування Євросоюзу за новий, вже восьмий, пакет санкцій проти Росії, Бельгія вирішила утриматись.