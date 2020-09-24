Про це йдеться в офіційній заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
“ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їх сфальсифіковані результати. Виходячи з цього, так звана “інавгурація” 23 вересня 2020 року і новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, позбавлені будь-якої демократичної легітимності“, – наголошується в заяві.
Боррель зазначив, що інавгурація “прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі” і проводилася всупереч тривалим масовим протестам білорусів.
Представник ЄС висловив думку, що інавгурація лише посилить політичну кризу в Білорусі. У зв’язку з цим він висловився за необхідність проведення нових демократичних виборів у цій країні.
“Позиція Євросоюзу є чіткою: громадяни Білорусі мають право бути представленими тими, кого вони вільно оберуть на нових інклюзивних, прозорих виборах, результати яких будуть викликати довіру. Ми вражені і зворушені мужністю білоруського народу, який продовжує виходити на мирні демонстрації за демократію і свої основні права, незважаючи на жорстокі репресії з боку білоруської влади. Ми солідарні з ними і повністю підтримуємо їх демократичне право обирати свого президента за допомогою нових вільних і справедливих виборів під наглядом БДІПЛ/ОБСЄ”, – сказано в заяві.
В ЄС закликають владу Білорусі припинити репресії і насильство, а також звільнити всіх затриманих, включно з політв’язнями.
“ЄС як і раніше переконаний у тому, що єдиною можливістю знайти вихід із серйозної політичної кризи в Білорусі з повагою до побажань білоруського народу є інклюзивний національний діалог і позитивна відповідь на вимогу нових демократичних виборів”, – відзначає високий представник ЄС.
Боррель уточнив, що, з огляду на поточну ситуацію, Євросоюз переглядає свої відносини з Білоруссю.
- Напередодні в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: Німеччина, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. А міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав таємну інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка дискредитуючою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.