Європейський Союз не визнає легітимності Олександра Лукашенка як президента Білорусі і очікує нових демократичних виборів у цій країні.

Про це йдеться в офіційній заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

“ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їх сфальсифіковані результати. Виходячи з цього, так звана “інавгурація” 23 вересня 2020 року і новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, позбавлені будь-якої демократичної легітимності“, – наголошується в заяві.

Боррель зазначив, що інавгурація “прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі” і проводилася всупереч тривалим масовим протестам білорусів.

Представник ЄС висловив думку, що інавгурація лише посилить політичну кризу в Білорусі. У зв’язку з цим він висловився за необхідність проведення нових демократичних виборів у цій країні.

“Позиція Євросоюзу є чіткою: громадяни Білорусі мають право бути представленими тими, кого вони вільно оберуть на нових інклюзивних, прозорих виборах, результати яких будуть викликати довіру. Ми вражені і зворушені мужністю білоруського народу, який продовжує виходити на мирні демонстрації за демократію і свої основні права, незважаючи на жорстокі репресії з боку білоруської влади. Ми солідарні з ними і повністю підтримуємо їх демократичне право обирати свого президента за допомогою нових вільних і справедливих виборів під наглядом БДІПЛ/ОБСЄ”, – сказано в заяві.

В ЄС закликають владу Білорусі припинити репресії і насильство, а також звільнити всіх затриманих, включно з політв’язнями.

“ЄС як і раніше переконаний у тому, що єдиною можливістю знайти вихід із серйозної політичної кризи в Білорусі з повагою до побажань білоруського народу є інклюзивний національний діалог і позитивна відповідь на вимогу нових демократичних виборів”, – відзначає високий представник ЄС.

Боррель уточнив, що, з огляду на поточну ситуацію, Євросоюз переглядає свої відносини з Білоруссю.