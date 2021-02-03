До кінця червня 2021 року Європейський Союз отримає доступ приблизно до 400 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 — цього вистачить для вакцинації половини населення ЄС.

Про це заявила депутатам Європарламенту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Euronews.

Це означає, що якщо до липня 2021 року не будуть отримані інші вакцини, доз буде досить, щоб прищепити менше половини 447-мільйонного населення ЄС. Вакцини, схвалені наразі в ЄС, вимагають двох уколів для повного захисту.

За словами фон дер Ляєн, у першому кварталі цього року буде доступно близько 100 мільйонів доз, а в наступні три місяці – 300 мільйонів.

“Цього недостатньо, але ми націлені як мінімум на 300 мільйонів у другому кварталі. І я знаю, що зараз багато труднощів, це вибоїста дорога, це складно, і є багато проблем, які потрібно вирішити” – сказала вона.

Кампанія з вакцинації в ЄС почалася пізніше, ніж у Великобританії і США, і в останні тижні траплялися затримки через скорочення поставок Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

З тих пір Pfizer/BioNTech оголосили, що вони виконають свої контрактні зобов’язання в першому кварталі і збільшать поставки в другому кварталі на 75 мільйонів доз.

Суперечка з AstraZeneca призвела до того, що компанія пообіцяла збільшити поставки на дев’ять мільйонів доз. В результаті загальна кількість доз, доставлених компанією за перші три місяці року, складе близько 40 мільйонів – половину від тієї кількості, що була спочатку погоджена.

Комісія планує провести вакцинацію 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.

З огляду на те, що майже 85% – 379,5 мільйона осіб – населення ЄС у віці від 15 років і старше, для досягнення цієї мети буде потрібно близько 759 мільйонів доз.