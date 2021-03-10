Про це Стано повідомив у відповіді на запит агентства DW.

“ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів ввести заборону на в’їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи високопоставленим чиновником в українській владі”, – сказав Стано.

При цьому він наголосив, що в санкційних режимах Євросоюзу, які мають відношення до України, немає “критерію, який дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію”.

Нагадаємо, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.