Європейський союз прийняв рішення про виключення США і ще п'яти країн зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати в країни блоку без додаткових обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

“Після оцінки відповідно до рекомендації щодо поступової скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорія, Республіка Північна Македонія і Сполучені Штати Америки були виключені зі списку”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, ці вимоги не обов’язкові на національному рівні. Окремі держави можуть самі визначати правила в’їзду для повністю вакцинованих мандрівників.

Наразі в списку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, залишається 18 країн, серед них і Україна.