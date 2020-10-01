Європейський Союз розширив санкції проти Росії через зведення мосту через Керченську протоку в окупованому Криму. У список включили дві фізичні особи і чотири юридичні.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Рада ЄС додала дві особи і чотири організації до списку осіб і підприємств, проти яких застосовуються обмежувальні заходи у зв’язку з діями, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Зокрема, під санкції ЄС потрапив Олександр Ганов – генеральний директор компанії “Гранд Сервіс Експрес”, яка здійснює залізничне сполучення між Росією і окупованих Кримом, і Леонід Риженькін – заступник генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ “Стройгазмонтаж”, який з 2015 року брав участь в будівництві “Керченського мосту”. Їхні активи в Євросоюзі будуть заморожені, а в’їзд до країн ЄС – заборонений.

Також до списоку потрапили 4 компанії: “Ленпромтранспроект”, “Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ”, “Кримська залізниця” та “Кримська перша страхова компанія”.

В ЄС пояснили, що у своєму рішенні виходили з того, яку роль ці особи та органіхації зіграли у розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між РФ і Кримом.

Заморожування активів стосується коштів або економічних ресурсів як фізичних, так і юридичних осіб, включених до списку. Крім того, громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати кошти цим особам.