Євросоюз заявив, що застосує санкції проти Білорусі, які торкнуться "усіх причетних" до кризи з біженцями на його східних кордонах, що ставить під загрозу політичну стабільність усього регіону.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок застеріг Москву, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.

“Ми повинні бути на сторожі і бути реалістами щодо тих викликів, які постали перед нами. І ми зараз бачимо значне стягування військ”, – заявив Столтенберг під час спільної пресконференції у Брюсселі з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Генсек НАТО зазначив, що не хоче спекулювати щодо намірів Росії, однак додав, що “ми бачимо нехарактерну концентрацію військ і знаємо, що Росія вже застосовувала свій військовий потенціал і раніше, проводячи агресивні дії стосовно України”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня заявляв, що недавні військові передислокації нагадують ситуацію з захопленням Криму у 2014 році.

Слова застереження від Північноатлантичного альянсу пролунали за декілька днів після навчань десантних підрозділів, які влаштували Білорусь та Росія на кордоні з Польщею.

Росія, що є головним політичним та економічним союзником Білорусі, продовжує захищати політику Мінська у кризі з біженцями на кордоні, і водночас заперечує свою причетність до неї.

У понеділок Євросоюз посилив тиск на тих, хто відповідальний за кризу на кордоні. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС погодили нові санкції проти “осіб, авіаліній, тур агенції і усіх тих, хто сприяв напливу нелегальних біженців на наших кордонах”.

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Він додав, що повний список осіб та компаній буде “підведений вже найближчими днями”. Це буде вже п’ята хвиля санкцій ЄС проти Білорусі. Попередні дві були застосовані після сумнівних президентських виборів та репресій проти дисидентів.

Боррель у понеділок розповів також про свою розмову з міністром іноземних справ Білорусі, яку він провів вихідними, і у якій заявив про “неприпустимість ситуації на кордоні”, зазначивши, що вона потребує і “гуманітарної допомоги”.

Тисячі людей зараз юрмляться та мерзнуть на кордоні поблизу пропускного пункту Кузніца-Брузгі, шукаючи можливість перебратися до Польщі.

Польські прикордонники у понеділок через гучномовці вже попередили людей про намір вкотре застосувати силу, якщо вони не коритимуться наказам. Польська влада також відправила до кордону гелікоптер та водометну машину. Також поблизу кордону помітили колону машин поліціянтів.

Через кризу Польща, Литва та Латвія розглядають можливість застосування четвертого пункту угоди з НАТО.

Польський прем’єр Матеуш Моравецький у інтерв’ю для місцевої агенції новин повідомив, що Варшава веде перемовини з Литвою та Латвією щодо застосування четвертого пункту згаданої угоди, який передбачає початок загальних консультацій країн-членів НАТО, якщо “постає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці будь-якому з членів альянсу”.

Прессекретар поліського прикордонного відомства Катаржина Жданович повідомила CNN у понеділок, що на кордоні з Польщею у тимчасових таборах оселилось приблизно 4 тисячі осіб, зазначивши, що поточна ситуація залишається “напруженою і дуже небезпечною”.

Вона зазначила, що напередодні, у неділю, мали місце декілька спроб “масового прориву кордону” у районі Кузніци, де кордон намагалися перетнути понад 60 осіб. Прикордонники кажуть, що люди, які проривалися через кордон, поводилися “агресивно”. Жданович додала, що порушники кордону кидали каміння та гілки, а також “цілилися зі зброї”, і навіть вистрілили з сигнального пістолету у напрямку польських прикордонників.

У понеділок до кордону у цьому районі вирушили нові мігранти. Журналісти CNN були свідками того, як тисячі людей з тимчасового табору мігрантів у Брузках, що у Білорусі, зібрали свої речі та рушили у напрямку польського кордону.

В таборі перед цим ширилися чутки, що польський уряд начебто має відкрити кордон і дозволити прохід до Німеччини гуманітарним коридором. Польська влада це заперечила і навіть розіслала смс-ки мігрантам, що скупчились на кордоні, застерігаючи, що така інформація це “суцільні брехня та вигадки”.

Подібну SMS отримали на свої телефони і члени знімальної групи СNN. Ось її зміст: “Польща не дозволить мігрантам пройти до Німеччини і буде захищати свій кордон. Не обманюйтесь і не намагайтесь вчиняти подібних спроб”.

Державний прикордонний комітет Білорусі у заяві для державного інформаційного агентства BelTA повідомив, що люди, які рухаються до кордону, мають “винятково мирні наміри”.

Речник білоруського прикордонного відомства Антон Бичковський заявив, що ” біженці зібрали теплі речі, намети, спальні мішки та сподіваються на позитивне вирішення ситуації. Удень вони зібралися у велику колону і почали рухатися до пропускного пункту Брузькі.